Juve Primavera, tra conferme e volti nuovi: i primi segnali positivi per l’allenatore Montero dopo la vittoria contro il Cagliari

Riparte alla grande il campionato per la Juve Primavera di Paolo Montero. Tre i punti conquistati come le reti siglate dai bianconeri nell’esordio stagionale contro il Cagliari. Dopo l’esodo dei talenti della scorsa annata in Next Gen, mister Montero ha già trovato nuove certezze e profili interessanti, pescati dall’Under 17 e dal mercato.

Juve Primavera, le certezze portate dalla scorsa stagione

L’anno scorso brillava a centrocampo la piccola stella di Diego Ripani, ben nascosta dall’ombra dei titolarissimi Nonge, Hasa e Maressa. In questa stagione sarà il classe 2005 a tenere le redini del centrocampo: tecnica e visione sopra la media per il bianconero che ha già convinto tutti dopo la prima giornata. Capolavoro su punizione e pennellata perfetta per Pagnucco bravo poi a buttarla dentro. Svaria da destra a sinistra, si fa sentire nonostante il fisico ed è già leader, forte dell’esperienza della scorsa stagione: il centrocampo è in buone mani.

Così come la porta. Rimpiazzare Daffara e Scaglia non era sicuramente facile ma in questa prima giornata lo sloveno Vinarcik non ha deluso le alte aspettative, anzi. Sicuro nelle uscite (tante) e decisivo in molte occasioni: la prima vittoria stagionale è arrivata anche grazie a lui.

Juve Primavera, il nuovo che avanza: i talenti presi dall’Under 17

Aria fresca. Tanti volti nuovi hanno fatto il grande passaggio arrivando in Primavera dall’Under 17 e hanno convinto subito. Tra questi Filippo Pagnucco, classe 2006. Esordio e fin da subito dominatore della fascia sinistra: molto attento in fase difensiva e propositivo in avanti. Da uno dei suoi inserimenti è nata la rete del 2-1; tanta corsa e tecnica per Montero.

Tra i talentini dell’Under 17 c’era sicuramente Gabriele Finocchiaro: ingresso frizzante e di personalità. Dribbling, sgasate e poi il bel cross per Savio; tutto questo nei 25 minuti concessi da mister Montero. Sarà sicuramente un valore aggiunto durante la stagione. Un altro 2006 subentrato è Michele Scienza, autore di un ottimo pre-campionato e anche nella prima giornata non ha sfigurato. Va vicino all’eurogol, tanta velocità e un buon piglio: una rosa molto giovane, lunga e di qualità. Montero può sorridere.

Juve Primavera, l’impatto dei nuovi arrivati

Dal mercato sono arrivati due difensori, il reparto che tra addii e promozioni era rimasto il più scoperto: Bruno Martinez e Gil Puche. In una delle prime apparizioni insieme non hanno sfigurato, come ha detto Montero, seppur ci sia ancora molto da lavorare. C’è tempo.

Dai prestiti altri nomi che hanno stupito: Owusu che ritorna dall’esperienza alla Reggiana si è dimostrato efficace in mezzo al campo, in attesa anche dell’altra stella della Juventus Under 17, Boufandar. Alessio Vacca ha sprecato tanto ma il suo ritorno dal prestito al Monza è una bellissima notizia: molto propositivo, se aggiusta la mira e trova continuità diventerà sicuramente uno dei nomi da seguire. La partita del gioiellino Di Biase dura 13 minuti; esce con il ghiaccio sul ginocchio e la speranza che non sia nulla di grave. Debutto con la Primavera e subito in gol Federico Savio, terzino al rientro dal prestito con la Sampdoria: le fasce sono una miniera di ottimi giocatori.

Montero ha a disposizione una delle rose più giovani del campionato ma i talenti, per fare bene e centrare gli obiettivi, non mancano.

