Retroscena Juve Bologna: acceso confronto Di Vaio-Di Bello dopo la partita. La ricostruzione di quanto successo all’Allianz Stadium

Come riportato dall‘ANSA, nel dopo-partita di Juve Bologna ci sarebbe stato un confronto acceso, ma dai toni rispettosi, tra l’arbitro Marco Di Bello e il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio.

Lo scambio sarebbe avvenuto davanti agli spogliatoi degli arbitri: al centro c’era l’episodio incriminato del rigore non concesso per intervento di Iling su Ndoye. Nei prossimi giorni si capirà se il direttore di gara ha scritto sul referto arbitrale qualcosa in riferimento al confronto con Di Vaio.

