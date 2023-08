Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto un altro messaggio dopo Juve Bologna. Queste le sue parole su Di Bello e Fourneau

Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un altro messaggio dopo quanto accaduto in Juve Bologna.

Se anche tu sei curioso di ascoltare il dialogo tra l'arbitro Di Bello e il VAR Fourneau in occasione del rigore negato al Bologna ieri sul campo della Juventus, retwitta e fallo sapere a @FIGC e @AIA_it. Rocchi lo aveva promesso, non abbiamo nulla da nascondere, renderemo… pic.twitter.com/CQfkNo5yEJ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 28, 2023

PAROLE – «Se anche tu sei curioso di ascoltare il dialogo tra l’arbitro Di Bello e il VAR Fourneau in occasione del rigore negato al Bologna ieri sul campo della Juventus, retwitta e fallo sapere a FIGC e AIA. Rocchi lo aveva promesso, non abbiamo nulla da nascondere, renderemo pubblici gli scambi tra arbitri e VAR. Non vediamo l’ora».

