Juve Primavera: un giocatore di Montero entra nella lista dei diffidati dopo l’ammonizione rimediata contro il Cesena

Il Giudice Sportivo nel comunicato con tutte le decisioni dopo l’ultimo turno di campionato ha reso noto che il bianconero Brando Moruzzi va in diffida. Decisiva, per lui, la quarta ammonizione in stagione rimediata sabato scorso nella vittoria ottenuta contro il Cesena per 3-1. Se dovrà prendere un cartellino giallo con l’Inter, quindi, salterà la gara con la Roma.

