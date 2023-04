Moratti: «Calciopoli? Dà fastidio aver messo alla pari Inter e Juve». Le dichiarazioni dell’ex presidente nerazzurro

Moratti, ex presidente dell’Inter, a margine della presentazione del libro “InterOttanta” di Davide Steccanella a Milano è tornato a parlare di Calciopoli dopo la puntata di Report di ieri sera.

CALCIOPOLI «Mi ha infastidito il tentativo di mettere alla pari la situazione dell’Inter a quella della Juventus, quando tu ti comporti in modo normale e vieni accusato da invece chi si comporta in altro modo tanto per mettere tutto insieme, dà molto fastidio»

