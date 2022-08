Continua la riabilitazione di Paul Pogba, dopo la decisione del francese di non operarsi per non perdere i Mondiali

Procede bene e senza intoppi la riabilitazione di Paul Pogba dopo l’infortunio al menisco subito nella tournée americana.

Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il programma di lavoro del giocatore si divide tra palestra e piscina. Le sensazioni sono positive e probabilmente già dalla prossima settimana Pogba tornerà ad allenarsi in campo per alcuni esercizi individuali. Per il ritorno, la partita contro la Salernitana potrebbe essere quella giusta.

