Con l’Inter ormai distante la Juve punta a mantenere la seconda posizione in campionato, per la Champions e non solo…

L’’Inter ha messo le mani in poche giornata sullo scudetto e adesso i riflettori bianconeri si spostano su altri traguardi. Quanto vale il secondo posto, al momento conteso da Juventus e Milan? Lo spiega la Gazzetta:

Alla prima classificata spetteranno 20 milioni, alla seconda 16,8, alla terza 14,4, alla quarta 12 e così via. Fino a quest’anno il posto in classifica in Serie A ha determinato anche la metà del market pool che va a comporre il bottino della Champions League. Il market pool è la quota dei premi Uefa distribuita al mercato televisivo di ciascun Paese.

Il market pool dell’Italia valeva più o meno 34 milioni a stagione nell’attuale ciclo 2021-24, quindi 6,8 alla prima classificata, 5,1 alla seconda, 3,4 alla terza e 1,7 alla quarta. Dal prossimo anno, però, scatta la riforma della Champions: più soldi ma anche diverse modalità di calcolo. Insomma, i bianconeri hanno svariati motivi per arrivare davanti al Milan, in campo e fuori.

The post Juve, quanto vale il 2° posto? Comincia ‘l’altra sfida’ in campionato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG