Adrien Rabiot entro la fine del mese darà una sua risposta alla Juventus sul rinnovo di contratto, nelle ultime ore forte interesse del Manchester United

Adrien Rabiot entro la fine del mese darà una sua risposta alla Juventus sul rinnovo di contratto, nelle ultime ore forte interesse del Manchester United.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli inglesi offrono al francese anche la possibilità di giocare la Champions, ma i bianconeri potrebbe rilanciare l’offerta con una doppia proposta: La prima: prolungamento di due anni e non di uno, concedendo al centrocampista la possibilità di liberarsi comunque a zero la prossima estate in caso di offerta allettante. La seconda: rinnovo di un anno con l’opzione per il giocatore di prolungarlo unilateralmente di altri dodici mesi.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG