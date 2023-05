Juve Real Madrid: data e sede UFFICIALI dell’amichevole nel tour degli Usa che vedrà protagonisti i bianconeri

La Juventus, come la scorsa estate, torna negli USA per il Soccer Champions Tour 2023. Dal 21 luglio al 3 agosto i bianconeri saranno Oltreoceano per tre amichevoli prestigiose per preparare l’inizio della nuova stagione.

La terza sarà il 2 agosto contro il Real Madrid. La sfida si giocherà nella cornice di Orlando, al Camping World Stadium.

