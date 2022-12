Juve-Rijeka, allarme in casa bianconera dove ci saranno quattro assenze sicure per il match con la formazione croata

La Juve tornerà in campo domani alle 14 contro il Rijeka per la seconda amichevole in programma per questo mese di dicembre, in attesa di riprendere poi la stagione.

Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, saranno ben quattro le assenze sicure per la formazione di Allegri: Bonucci, Chiesa, De Sciglio e Pogba, tutti out per infortunio. Possibile forfait anche per Vlahovic, non al meglio attualmente a causa della pubalgia.

L’articolo Juve-Rijeka, quattro assenti sicuri tra i bianconeri proviene da Calcio News 24.

