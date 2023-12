Juve Roma, Dybala vuole esserci! Le ULTIME sul recupero dell’ex bianconero verso il big match dello Stadium

Paulo Dybala vuole esserci allo Stadium e proverà a recuperare almeno per la panchina per Juve–Roma. Il grande ex bianconero lavora per tornare a Torino, ma lo staff medico giallorosso non correrà rischi.

L’argentino, in caso di recupero, sarà portato al massimo in panchina da Josè Mourinho. Il suo recupero rimane complicato.

