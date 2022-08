Nicolò Rovella ha avuto un incontro con la Juve per capire di più sul suo futuro, che sarà in prestito al Monza

Nicolò Rovella ha avuto un incontro con la Juve per capire di più sul suo futuro, che sarà in prestito al Monza.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero confermato al ragazzo di non aver molto spazio per questa stagione e che dunque verrà ceduto in prestito alla società neo promossa.

L’articolo Juve Rovella, incontro col giocatore: il futuro del centrocampista proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG