Il terzino della Fiorentina, Gabriele Ferrarini, è in uscita dal club Viola la sua volontà sarebbe quella di restare in A ma sono arrivate offerte dalla B

Il terzino della Fiorentina, Gabriele Ferrarini, è in uscita dal club Viola la sua volontà sarebbe quella di restare in A ma sono arrivate offerte dalla B.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Verona e Sampdoria sarebbero alla ricerca di un terzino. Per i blucerchiati l’affare potrebbe andare avanti soltanto dopo aver ceduto qualcuno in quel ruolo. Il Brescia ha spedito un’offerta ritenuta non congrua e poi ci sarebbe anche la Reggina sulle tracce del terzino.

L’articolo Fiorentina, Ferrarini in uscita: sul terzino diversi club di A e di B proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG