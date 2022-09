Emergono indiscrezioni clamorosi da parte dell’AIA su quanto accaduto allo Stadium tra Juve e Salernitana

Direttamente da alcune fonti interne all’AIA ecco aggiornamenti in merito a quanto accaduto ieri sera a Torino nel finale di gara tra la Juve e la Salernitana.

Il VAR, secondo le informazioni trapelate, non avrebbe avuto a disposizione le immagini allargate del terreno di gioco in cui si notava Candreva che teneva in gioco tutti i calciatori presenti in area di rigore.

L’Organo tecnico della CAN ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e dell’AVAR per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione; L’organo tecnico della CAN ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la VAR, se la camera in questione definita tattica fosse a disposizione degli addetti al VAR per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del VAR pertanto non fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio occorso»

L’articolo Juve Salernitana, clamoroso: il VAR non aveva le immagini della posizione di Candreva. Il comunicato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG