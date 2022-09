Nuova sfida per l’attaccante spagnolo: le prime parole di Diego Costa da giocatore del Wolverhampton

L’ex centravanti di Atletico Madrid e Chelsea Diego Costa inizia la nuova avventura con i Wolves, con i quali ha firmato un contratto fino al termine della stagione

LA GRANDE VOGLIA – «Abbiamo parlato di calcio con mister Lage, non di cose personali. Gli ho spiegato come mi sentivo, sono incredibilmente motivato e pronto a giocare di nuovo. So di poter aiutare la squadra ma so anche che ho bisogno di tempo»

L’articolo Diego Costa si presenta al Wolverhampton: «Posso dare una mano, ma serve tempo» proviene da Calcio News 24.

