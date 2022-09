Demetrio Albertini ha ricordato la vittoria della Champions League nel ’94: il centrocampista ha realizzato il proprio sogno

Ai canali ufficiali del club rossonero, Demetrio Albertini ha ricordato così la vittoria della Champions League nel 1994:

«Nella semifinale contro il Monaco, a fine primo, avanti 1-0, siamo entrati nello spogliatoio coscienti del fatto che se fossimo andati in finale non avremmo avuto nè Baresi, nè Costacurta che sarebbero stati squalificati. Era stato un momento destabilizzante, ma dovevamo finire il match. Eravamo in 10, ma in quel momento non era una grande preoccupazione. Capita questa punizione, credo sia uscita uno dei gol più belli che ho fatto. L’emozione più grossa è stata la corsa verso il centrocampo e la nostra curva e Baresi che mi abbraccia. La finale? Nel 1993 avevo perso la finale contro il Marsiglia, ma ero stato anche nella squadra che aveva vinto le precedenti due Champions. Facevo parte della squadra, ma non era uno dei protagonisti. Quando andavo a cena da Ancelotti, lui non aveva tante foto, ma ne aveva una in cui alzava la Coppa dei Campioni. Il mio sogno era vincerla pure io e avere così una foto da mettere in casa. Come potete immaginare è stata un’emozione incredibile, era il mio sogno».

