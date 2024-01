La Juve ospita il Sassuolo perla ventesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus cerca un altro successo in campionato, in casa contro il Sassuolo. Dopo il successo dell’Inter contro il Monza i bianconeri provano a rimanere attaccati al treno Scudetto. Appuntamento con il match alle ore 20:45, Allianz Stadium

Juve Sassuolo: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Sassuolo 0-0: marcatori e tabellino

Reti:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Weah, Nicolussi C., Nonge, Hasa, Chiesa, Milik, Iling-Jr.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Alvarez, Castillejo, Volpato, Lipani, Tressoldi.

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì

Ammoniti:

Juve Sassuolo: il pre-partita

Ore 20:30 Squadre negli spogliatoi, a breve il fischio d’inizio.

Ore 20:20 Adrien Rabiot votato come mvp di dicembre power by Ea Sport e votato dai tifosi bianconeri e premiato da un tifoso a bordo campo prima del match.

Ore 20.05 – Inizia il riscaldamento della Juventus.

Ore19:45 La formazione ufficiale dei bianconeri: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Ore 19.25 – L’arrivo della Juventus allo Stadium per il match

Ore 19.15 – Sassuolo già arrivato allo Stadium per il match

Ore 18:00 Kenan Yildiz, nato il 4 maggio 2005, ha disputato tre partite da titolare in questo campionato e tra i giocatori schierati più di una volta dal primo minuto solo Arijon Ibrahimovic (11/12/2005) è più giovane dell’attaccante bianconero.

Ore 17:30 Massimiliano Allegri, ex allenatore del Sassuolo in Serie C nella stagione 2007/08, ha ottenuto 10 vittorie in 16 sfide in Serie A contro il Sassuolo (1N, 5P).

Ore 17:00 Nelle 16 presenze in questo campionato, Federico Chiesa ha partecipato a sei marcature (cinque gol, un assist), solo una in meno di quelle collezionate nelle 21 partite disputate nella Serie A 2022/23 (due reti, cinque passaggi vincenti).

Ore 16:30 Dusan Vlahovic ha preso parte a un gol in tre partite di fila per la prima volta con la maglia della Juventus in Serie A (due reti e due assist negli ultimi tre match). In generale non arriva a quattro gare di campionato di fila con almeno una rete o un passaggio vincente dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (sei in quel caso con la Fiorentina).

Ore 16:00 Non ci saranno per infortunio Kean e De Sciglio e per squalifica Gatti e McKennie oltre ai soliti Pogba e Fagioli. Tornano disponibili invece Chiesa e Rabiot.

Ore 15:30 Dopo il ko nel match d’andata, la Juventus non ha più perso in campionato e ha collezionato 11 vittorie e tre pareggi in 14 giornate, registrando il miglior andamento in Serie A (36 punti conquistati, tre più dell’Inter).

Ore 15:00 La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di questa sera: tornano a disposizione Rabiot e Chiesa, così come torna a disposizione Alex Sandro. Altra chiamata per il Next Gen Hasa, la prima in Serie A.

