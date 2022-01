Juve scatenata, occhi anche su Nandez

Grandi manovre in casa Juventus in questi ultimi giorni di mercato invernale. Secondo Gianlucadimarzio.com i bianconeri starebbero decidendo di piazzare il colpo Nahitan Nandez del Cagliari se ci fossero uscite a centrocampo. I nomi delle squadre pretendenti al centrocampista si sono veramente sprecati, a partire dall’Inter la scorsa estate per finire a Torino e Napoli qualche giorno fa.

Ramsey e Arthur sono in uscita, il secondo solo con una buona offerta in prestito con obbligo o titolo definitivo, mentre Bentancur ha una ricca offerta proveniente dall’Aston Villa. Il gallese potrebbe andare in prestito in qualche squadra di Premier League, mentre il brasiliano è cercato con insistenza dall’Arsenal. Il Cagliari per il centrocampista chiede prestito con obbligo di riscatto a una ventina di milioni.