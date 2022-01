Bologna: Dijks e Skov Olsen in uscita

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è uscito allo scoperto dopo l’ultima partita persa dalla sua squadra su Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen: “Diciamo che non stavano bene. Sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qua e perciò devono andare via. Non posso avere in squadra gente che si tira fuori nel momento del bisogno“.

I due sono quindi in uscita anche se a condizioni diverse. Per l’olandese si accetta anche il prestito secco e in tal senso si cerca di metter su uno scambio con Nicola Murru della Sampdoria; su di lui però ci sono anche Hellas Verona, EmpolieStandardLiegi, riporta il Corriere dello Sport. Il danese vale 9 milioni di euro e per meno di questa cifra non si muove da Bologna.