Salernitana: Sabatini pronto a chiudere diversi acquisti

La Salernitana dopo aver cambiato proprietà non vuole arrendersi alla retrocessione, anche se l’impresa è piuttosto disperata. In città è arrivato il direttore sportivo Walter Sabatini che ha già comprato il portiere Luigi Sepe dal Parma. I prossimi obiettivi, secondo il Corriere dello Sport, sono il terzino destro del Venezia Mazzocchi, il difensore centrale Federico Fazio finito ai margini nella Roma e Simone Verdi del Torino.

Per quest’ultimo ci dovrebbe essere un incontro col presidente Urbano Cairo; ma la Salernitana non punta solo uomini di esperienza. L’obiettivo è creare un mix di giovani ed esperti, per questo si cercano anche i centrocampisti Emil Bohinen del CSKA Mosca ed Ederson del Corinthians; per l’attacco Pierre Nsame dello Young Boys anche se ci sono tante squadre su di lui.