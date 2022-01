Vlahovic alla Juventus: le cifre dell’operazione

Settanta milioni di euro più cinque di bonus: sono queste le cifre che filtrano per l’affare Vlahovic-Juventus. Non dovrebbero esserci intoppi e il serbo è pronto per la sua nuova avventura in bianconero. L’accordo tra i club è totale, tanto che ora la Juventus ha ricevuto l’ok dalla Fiorentina per definire con l’entourage del centravanti serbo tutti i dettagli del contratto. Per Vlahovic pronto un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 con opzione per la stagione successiva.

A riportare i dettagli del trasferimento più chiacchierato del mercato di gennaio è Tuttomercatoweb. Nelle prossime ore sarà il momento delle visite mediche e dell’ufficialità. Il calciatore ormai ex Fiorentina va a rinforzare un reparto, quello bianconero, aspramente criticato nelle ultime settimane. L’inconsistenza di Morata e Dybala ha spinto la Juventus ad accelerare per il nuovo attaccante.