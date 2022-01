L’Arsenal cede: via Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang e l’Arsenal si dicono addio. L’attaccante gabonese, come scrive il Daily Mirror, è fuori dal progetto tecnico di mister Arteta e interessa a sei club europei. I Gunners e l’entourage del calciatore stanno cercando la soluzione migliore per il prosieguo della carriera. Una prima offerta dall’Arabia Saudita è già stata declinata e a questo punto l’ex Milan si vede ancora in Europa.

Per Aubameyang, il cui contratto coi biancorossi scadrà nel 2023, si contano finora 7 gol in 15 presenze stagionali. Uno score ben al di sotto delle potenzialità del calciatore, che vive un periodo di appannamento e non sembra essere una prima scelta per i top club europei. A certe condizioni però, l’attaccante dell’Arsenal può rivelarsi un vero e proprio affare.