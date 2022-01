Non solo Vlahovic, Amrabat verso il Tottenham

È in uno stato avanzato la trattativa che dovrebbe portare Sofyan Amrabat al Tottenham di Conte e Paratici. Come riporta Tuttomercatoweb la Fiorentina, che sta per cedere Vlahovic alla Juventus, libera anche il centrocampista marocchino. Il diretto interessato è entusiasta di approdare in Premier League: l’operazione va in porto come prestito con diritto di riscatto.

Uno dei profili più interessanti del nostro campionato nella scorsa stagione, gregario da quando è arrivato Italiano sulla panchina viola. Amrabat quest’anno è sceso in campo in 11 occasioni in campionato quasi sempre a gara iniziata. Ora la grande opportunità di rilanciarsi in un campionato fisico e intenso come quello inglese. Fabio Paratici lo conosce bene e lo affida ad Antonio Conte per questo finale di stagione. Il club inglese sta lottando per un posto in Champions League.