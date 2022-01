L’Atalanta tratta con l’Inter Gonsens, Sensi va alla Sampdoria

Il mercato dell’Inter, che inizialmente sembrava dover essere statico, sta subendo un’accelerazione pazzesca nelle ultime ore. Nonostante l’infortunio di Correa i nerazzurri non cercano una punta anche se l’operazione Gosens potrebbe aiutare anche in quel senso; Ivan Perisic può essere adattato in quel ruolo lasciando spazio all’atalantino. Ma andiamo con ordine: secondo Sky Sport la trattativa tra Inter e Atalanta per l’esterno tedesco è nata e si sviluppa su basi solide, l’emittente satellitare sottolinea che la negoziazione procede senza intoppi e che saranno decisive addirittura le prossime ore.

Sky non menziona cifre però per la trattativa che coinvolge l’esterno che tra l’altro è infortunato e potrebbe stare out altre 2-3 settimane. Nel frattempo Stefano Sensi è stato ceduto in prestito alla Sampdoria ed è in viaggio vero la Liguria.