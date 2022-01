La Fiorentina dà il via alla ricerca del sostituto di Vlahovic

Sembra proprio essere in via di definizione il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus e quindi la Fiorentina deve trovare un altro attaccante sul mercato. I dirigenti viola ovviamente erano pronti a questa evenienza perché la situazione attorno all’attaccante serbo era già delineata e non si faranno trovare impreparati. Il solo acquisto di Krzysztof Piątek evidentemente non basta.

Secondo il Corriere dello Sport, gli obiettivi di Pradè e Burdisso sarebbero due in particolare: l’ex Napoli Arkadiusz Milik e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il polacco sembra non stare ingranando con la maglia del Marsiglia, mentre l’italiano finora è stato conteso tra Inter e Juventus. I bianconeri ovviamente prendendo Vlahovic si defileranno automaticamente. Più nelle retrovie c’è il profilo di Toni Martinez del Porto monitorato anche dal Granada.