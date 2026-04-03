Juve seconda scelta, Bernardo Silva ha deciso: ma c’è un grosso ostacolo

Bernardo Silva ha fatto la sua scelta: il futuro del fuoriclasse portoghese, secondo quanto riportato da A Bola, sembra ormai indirizzato verso un trasferimento al Barcellona. Dopo settimane di trattative, voci e indiscrezioni, il fuoriclasse del Manchester City ha preso una decisione definitiva. Il suo desiderio sarebbe quello di giocare con i blaugrana, un club con cui ha sempre sognato di misurarsi. Tuttavia, c’è un ostacolo che potrebbe complicare la sua scelta che riguarda la situazione finanziaria del club catalano.

Il Barcellona frena e la Juve resta in attesa

Nonostante l’entusiasmo di Silva per il possibile passaggio al Barcellona, il club spagnolo sta ancora cercando di risolvere le difficoltà economiche che lo frenano sul mercato. La crisi finanziaria che ha caratterizzato la società negli ultimi anni non sembra essere ancora superata e questo sta impedendo al Barcellona di finalizzare l’acquisto di Silva, che rappresenta una delle priorità per il mercato estivo. Il club non può ancora garantire il contratto al giocatore che, a questo punto, sta aspettando una soluzione.

Se il Barcellona dovesse continuare a tergiversare, la Juventus si troverebbe pronta ad approfittare della situazione. I bianconeri, infatti, non hanno mai smesso di monitorare la situazione convinti che il giocatore possa fare al caso loro. Nonostante la preferenza di Silva per la Spagna, la Juve potrebbe essere pronta a intervenire qualora il trasferimento al Barcellona dovesse saltare per via di problemi legati al bilancio del club catalano.

Le implicazioni per la Juventus

Per la Juventus, l’ingaggio di un talento come Bernardo Silva rappresenterebbe una mossa di grande impatto. Un giocatore del suo calibro porterebbe qualità, visibilità internazionale e potenziale offensivo in una squadra che cerca di rilanciarsi in Italia e in Europa. Anche se il lusitano ha già scelto, il nodo economico del Barcellona potrebbe rilanciare le speranze della Juve. Se le trattative con i catalani dovessero incepparsi ulteriormente, il club bianconero potrebbe tentare di anticipare la concorrenza, proponendo una soluzione che possa convincere Silva a cambiare direzione, magari offrendo una maggiore stabilità economica e un progetto sportivo più solido. Per la felicità dell’allenatore Luciano Spalletti. Situazione in evoluzione, tra qualche settimana ne sapremo di più.