Juve senza certezze sui punti Champions: a cosa pensa Allegri dopo il rischio di una nuova penalizzazione in classifica

Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni hanno fatto ripiombare la Juve nei dubbi per quanto riguarda i punti per arrivare ad un posto in Champions.

Come spiegato da Aghemo a Sky Sport 24, i bianconeri lottano in campionato senza avere certezze. E Allegri? Sta pensando solo a tenere la squadra concentrata sul campo mentre la società dà battaglia sui tribunali non solo sportivi.

