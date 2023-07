Juve senza Conference? Campi sicuro: «Ci sono questi vantaggi». Il giornalista spiega la situazione in esclusiva

La Juve con ogni probabilità troverà una soluzione con l’UEFA per non disputare la prossima Conference League. Il giornalista Graziano Campi, in esclusiva a Juventusnews24, ha spiegato vantaggi e svantaggi di questa situazione per i bianconeri.

LE PAROLE – «Da un lato risparmierebbe una serie di bonus sui giocatori legati alla partecipazione alle coppe europee. Dall’altro perderebbe bonus da sponsorizzazioni e ricavi da coppa e botteghino a cui deve rimediare. Dal punto di vista sportivo la Juve in questo momento deve riprogrammare la preparazione, oltre al fatto che non ha bisogno di una rosa di 30 giocatori. Se l’anno scorso la Juve doveva essere al top a ottobre e novembre e poi a marzo per le coppe, quest’anno l’obiettivo è il campionato e la preparazione si può fare mirata per essere al top subito, fare più punti possibili e poi gestire nel finale di stagione. La Juve corre su una sola competizione e questo deve facilitare le cose anche dal punto di vista degli infortuni che, se non si faranno errori, dovrebbero essere molti di meno».

