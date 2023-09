La Juve al lavoro per il rinnovo di Chiesa: prolungamento di un anno per non perderlo a zero e se ne riparlerà la prossima stagione

La Juve è al lavoro per il rinnovo di Federico Chiesa. L’attaccante bianconero ha il contratto in scadenza nel 2025 e Giuntoli e Manna stanno già lavorando per riprendere i contatti con Fali Ramadani, il super agente che curò il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. Le parti s’incontreranno presto, sicuramente prima della fine del 2023, probabilmente già in autunno.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport l’obiettivo della Signora è prolungare di un altro anno, per evitare così che il giocatore possa andare via da svincolato. I rapporti con il procuratore sono buoni e il club punta a strappare un rinnovo fino al 2026 alle stesse cifre (5 milioni netti di stipendio), rimandando ogni discorso sull’adeguamento dell’ingaggio alla stagione successiva e legandola al rendimento. A fine stagione Chiesa potrà decidere se accettare eventuali offerte (che la Juventus si impegnerà ad ascoltare) e andare via, oppure restare.

