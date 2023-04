Juve Siviglia, rivelazione dalla Spagna sui prossimi avversari di Europa League: cosa deve aspettarsi la squadra di Allegri

In esclusiva per Juventusnews24, il giornalista Filippo Ricci ha così parlato delle sensazioni in casa Siviglia dopo il sorteggio di Europa League.

LE PAROLE – «Dopo lo United hanno trovato la Juve, ma per loro l’ostacolo insormontabile è stato superato. Buttati fuori gli inglesi va tutto bene tra virgolette e c’è la sensazione che portino rispetto per un grande club come la Juve che viene dalla Champions, ma allo stesso tempo sono sollevati. Volano sulle ali dell’entusiasmo e poi quando giocano in casa hanno sempre la spinta di un grande pubblico».

