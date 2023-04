Probabili formazioni Juve Napoli, le ultime novità sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri per il big match di domani

La Juventus tornerà in campo domani sera contro il Napoli per il posticipo domenicale della 31esima giornata di questo campionato.

Qualche dubbio di formazione per Allegri alla vigilia: Bremer potrebbe partire dal primo minuto, ma resiste il ballottaggio con Rugani. Confermato il centrocampo con il ritorno di Fagioli al posto di Miretti, a sua volta in ballottaggio con Milik per una maglia.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 15 Gatti, 3 Bremer (Rugani), 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 14 Milik (Miretti), 9 Vlahovic. All. Allegri

