Lazio Torino 0-1, i biancocelesti di Maurizio Sarri ko all’Olimpico. E domani la Juve può operare il sorpasso in classifica

Va ko la Lazio di Maurizio Sarri, che all’Olimpico deve arrendersi al Torino per effetto del gol di Ilic nel primo tempo.

Un risultato favorevole per la Juve, che domani sera contro il Napoli ha l’occasione per tornare al secondo posto in classifica: biancocelesti al momento a 61 punti, avanti di due sole lunghezze.

