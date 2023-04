Maurizio Sarri ha parlato dopo la sconfitta della Lazio contro il Torino, recriminando così per gli episodi arbitrali

Intervistato dai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Lazio con il Torino, l’ex allenatore della Juve Maurizio Sarri ha parlato così.

LE PAROLE – «L’arbitraggio è stato discutibile, faccio un applauso ai ragazzi che non sono andati fuori di testa e si poteva finire in 10 o in 9. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati, abbiamo avuto la sfortuna di andare sotto e si è complicata. La partita l’abbiamo fatta, a livello caratteriale mi è piaciuta. Per noi è sempre stato difficile affrontare il Torino, avevo grosse speranze nel secondo tempo e infatti siamo stati più pericolosi senza riuscire a metterla a posto. Andiamo avanti. Per dirti quello che ci ha fatto innervosire servirebbe una serie. Primo gol è arrivato da un fallo laterale battuto un metro in campo. Spero che fermino l’arbitro. Se non lo fermano mi preoccupo».

