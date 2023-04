Orario Juve Napoli, ecco quando si giocherà il match dell’Allianz Stadium, valido per la trentunesima giornata

La Juventus di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani contro il Napoli nel match valido per la 31esima giornata di campionato.

Una sfida delicata per i bianconeri, che dopo la sconfitta della Lazio contro il Torino hanno l’occasione di tornare al secondo posto in classifica. Calcio d’inizio del big match fissato per le ore 20.45.

The post Orario Juve Napoli: quando si gioca il match dell’Allianz Stadium appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG