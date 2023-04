Juve, SOS rigori contro dopo lo Sporting: ne ha incassato almeno uno in quattro competizioni diverse, è l’unica in Serie A

La Juve è l’unica squadra di Serie A ad aver incassato almeno un rigore contro in quattro competizioni diverse in questa stagione (due in Serie A e in Champions League, uno in Coppa Italia e uno in Europa League).

L’ultimo penalty contro i bianconeri è arrivato ieri contro lo Sporting con il gol di Edwards che è valso l’1-1 dei portoghesi.

The post Juve, SOS rigori contro dopo lo Sporting: è unica in Serie A appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG