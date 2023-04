Zampini: «Ricorso Juve? Vittoria parziale, ha perso la giustizia sportiva». Le parole del giornalista e tifoso

Zampini, noto giornalista e tifoso della Juve, a TG2 Post è intervenuto sull’esito del ricorso di ieri.

LE DICHIARAZIONI – «La Juve non ha vinto ne perso, è una “vittoria parziale”. La sconfitta sarebbe stata conferma sentenza definitiva. Se per alcuni dirigenti c’è stata, la sentenza della Juve è stata annullata con rinvio, vuol dire ci sarà una nuova rimodulazione. Secondo me ha perso la giustizia sportiva perché da anni ci spiega che è fondata su celerità, tempestività e ancor più sulla certezza della prova raggiunta. Noi dopo più di un anno e 6 gradi di giudizio non sappiamo quanti punti ha. Afflittività? Non può voler dire che se la Juve ha 20 punti sul quinto posto ne danno 21 quando ne merita 8. Non si possono dare quest’anno».

