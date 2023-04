Zazzaroni a TG 2 Post ha commentato l’esito del ricorso della Juve con la restituzione dei 15 punti.

LE PAROLE – «Caso Juve? Sentenza politica. Come va a finire? Il processo si farà entro maggio, la penalizzazione sarà fatta in questa stagione. Ci sarà la rideterminazione della pena perché ieri è stato ristabilito che i 4 massimi dirigenti della Juve sono colpevoli. Ci sarà la richiesta del procuratore federale di tot punti afflittivi. Sicuramente saranno penalizzati, vedremo se di 4 punti. Vedremo cosa accadrà sull’altro ramo inchiesta con 3 indagini. Per me è stata una sconfitta clamorosa della Juve, è stato sostenuto che i 4 sono colpevoli a titolo definitivo. C’è una pietra tombale: i 4 sono colpevoli e da lì si riparte. La penalizzeranno di nuovo e anche gli altri che hanno condiviso il discorso plusvalenze».

