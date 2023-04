De Sciglio: «Allegri è cambiato. Napoli? Vogliamo la rivincita». L’intervista del terzino della Juve al canale You Tube della Serie A

De Sciglio ha concesso un’intervista al canale You Tube della Serie A. Queste le parole del terzino della Juve.

IL GOL DEL 4-3 ALLA ROMA – Bella combinazione che abbiamo fatto io, Alvaro e Mckennie in fascia. Considerando la partita che era, sotto 3-1, quello era il gol del 4-3 e l’abbiamo ribaltata. Me lo sono riguardato parecchio. Mi piacerebbe trovare un gol da qui alla fine per dedicarlo alla mia futura figlia

IL BILANCIO DELLA CARRIERA – Arrivato a 30 anni, soffermandomi un attimo su quanto finora, posso dire di essere appena oltre la metà. Me lo auguro anche (ride ndr). Mi sento di essere appena entrato nella maturità calcistica e di avere tanti anni davanti a me. In questa prima fase ho vissuto tantissimi momenti diversi l’uno dall’altro, sia positivi che negativi che mi hanno fatto crescere tanto come persona

RAPPORTO COL SUO CORPO – E’ sicuramente maturato rispetto ai primi anni. Dopo 10-12 anni di partite il fisico si modifica. E’ giusto dare attenzione ai dettagli per curarsi meglio, come il riposo e l’alimentazione sana. Sono cose a cui i primi anni un giocatore giovane fa meno caso. Arrivati a questa età è giusto dargli peso

ALLEGRI AL MILAN – L’Allegri che ho vissuto al Milan i primi anni era un allenatore che…il primissimo anno era quando. ho fatto l’esordio in cui erano andati via tutti big, si è ritrovato un Milan giovane e senza tanta esperienza. Ha fatto un lavoro per dare organizzazione e identità alla squadra

ALLEGRI ALLA JUVE – Ho ritrovato una situazione sulla falsariga della prima esperienza al MIlan, ovviamente diversa perché sono passati anni, anche lui è cambiato sotto certi punti di vista. Ha dovuto mettersi lì per dare un’organizzazione e un settaggio preciso alla squadra

KVARATSKHELIA – Un giocatore come lui si può limitare concedendogli meno spazio possibile. Ovviamente lui diventa molto decisivo quando ha campo davanti a se e gli vengono concessi spazi per fintare o andare a concludere l’azione. Dovremo essere bravi a cercare di limitarlo anche coi raddoppi

RIVINCITA COL NAPOLI – La sconfitta dell’andata è stata molto pesante. Dal punto di vista dell’orgoglio nostro deve essere una partita per dimostrare che quella era stata una serata storta per noi. Al di là dei 3 punti che sono importanti, dal punto di vista dell’orgoglio è una partita in cui abbiamo la possibilità di prenderci la rivincita

The post De Sciglio: «Allegri è cambiato. Napoli? Vogliamo la rivincita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG