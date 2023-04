La Juve ospita lo Sporting nell’andata dei quarti di Europa League all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus di Massimiliano Allegri ospita lo Sporting nell’andata dei quarti di Europa League. La squadra bianconera, dopo la sconfitta con la Lazio, vuole indirizzare il discorso qualificazione.

Juve Sporting 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 21.00

Migliore in campo Juve

A conclusione del match

Juve Sporting 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Juve Sporting: il pre-partita

Ore 18.00 – In gare ufficiali solo due precedenti, quelli della stagione 2017/18: 2-1 a Torino per i bianconeri, 1-1 in terra portoghese.

Ore 17.30 – Sulle fasce agiranno Cuadrado a destra e il solito Kostic sulla corsia opposta.

Ore 17.00 – A centrocampo la mediana con Locatelli e Rabiot, panchina per Fagioli.

Ore 16.30 – In difesa, al posto di Alex Sandro, tornerà Danilo dal primo minuto. Con lui Bremer e Gatti a completare il pacchetto.

Ore 16.00 – Allegri orientato a proporre il tridente con Di Maria e Chiesa a supporto di Milik. Vlahovic verso la panchina.

Ore 15.30 – Torna tra i convocati Pogba, così come è a disposizione Vlahovic. Fuori De Sciglio, come annunciato da Allegri alla vigilia, oltre ad Alex Sandro.

Ore 15.00 – La Juve scalda l’ambiente ricordando il gol di Pjanic su punizione ai portoghesi.

