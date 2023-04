Gatti sorprende Ceravolo: «Ha un futuro importante alla Juve». Il commento in esclusiva

Franco Ceravolo, ex responsabile dell’area tecnica della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Gatti.

GATTI – «La mia impressione su di lui è positiva. Ho visto un giocatore che ha grande grinta, determinazione e mette sempre il massimo di attenzione in quel che fa. Non è una cosa da poco per uno appena arrivato alla Juve. Ha anche margini di miglioramento e una struttura fisica importante. Allegri è stato bravo ad aspettarlo, a migliorarlo e a metterlo nella mischia ricevendo risposte positive. Con lui, Fagioli, Miretti e altri giovani la Juve si trova giocatori italiani con un futuro importante».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA DI JUVENTUSNEWS24 A CERAVOLO

The post Gatti sorprende Ceravolo: «Ha un futuro importante alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG