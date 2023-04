Pogba, l’ex dirigente Juve crede in lui: «Può dare un contributo». Le parole in esclusiva

Franco Ceravolo, ex responsabile dell’area tecnica della Juve, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Pogba.

POGBA – «I tifosi si aspettano tanto da lui. Stiamo parlando di un giocatore che alla Juve ha fatto cose straordinari e con il suo ritorno tutti pensavano che avrebbero dato un contributo di spessore. Purtroppo, invece, non si è mai visto tra infortuni e altre cose. Per la squadra che Allegri aveva in testa all’inizio della stagione era un elemento importante. La sua assenza gli ha causato delle difficoltà che si è dovuto inventare delle soluzioni per mettere in campo formazioni competitive. Se Pogba, con le qualità che ha, è a posto è un giocatore che può dare un contributo importante per aiutare la Juve in questo finale di stagione. Per uno che non gioca da tanto, però, non è semplice. Avrebbe bisogno di tempo, ma il tempo è poco e quindi non sappiamo come rientrerà. Il campo sarà giudice».

