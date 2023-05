Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale Twitch dei bianconeri. Le dichiarazioni

PARATA PIU’ BELLA E PORTIERE PREFERITO – «Perin è il portiere più forte in Italia e in Europa. A me è piaciuta la mia doppia parata al doppio rigore al Mondiale. Quel torneo a cui l’Italia non si qualifica mai… Tutti gli juventini con me? Per forza ero l’unico. No scherzo c’era Rabiot».

COMPETIZIONE IN ALLENAMENTO – «Non vinco perché sono un buon amico. Quando giochiamo le partitine Perin fa l’arbitro. Dà rigori, fuorigiochi quando non gli piace un gol. È per quello che rosico, non perché perdo».

FILIPPI E ORSINI – «Non facciamo complimenti a Filippi che poi arriva col petto gonfio domani in allenamento. I clean sheet sono merito di Tommaso Orsini che è un grande professionista».

COMPAGNO CHE NON VORRESTI COME AVVERSARIO – «Non sono d’accordo con loro che dicono Di Maria. Non vorrei mai affrontare Kostic e Gatti che lo prenderei a schiaffi. Oltre a Paredes per le risse».

