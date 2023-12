Joshua Zirkzee è l’attaccante del momento e che con le sue prestazioni ha attirato gli occhi delle big su di lui

Il Bologna non vuole privarsene, ma in estate tutto potrebbe cambiare. Sì, perché la Juventus in caso di rottura con Vlahovic ha scelto su chi puntare. Il centravanti ex Bayern Monaco, che detiene il 40% della futura rivendita, ha una clausola da 40 milioni con il Bologna, e Giuntoli vorrebbe iscriversi all’asta per il ragazzo. I numeri sono importanti: 8 in 16 partite tra campionato e Coppa Italia. Lo scrive Tuttosport.

