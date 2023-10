È terminato da poco il derby torinese di campionato tra Juve e Torino valevole per l’ottavo turno di Serie A: la cronaca

Altri tre punti per la Juve di Allegri che supera il Torino per 2 a 0 nel derby valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

Le due reti sono state realizzate da Gatti e da Milik, entrambe nel secondo tempo.

L’articolo Juve-Torino 2-0: il derby torinese va ai bianconeri proviene da Inter News 24.

