Juve Torino, Allegri ci riprova L’1-0 di “corto muso” è il risultato più frequente. I numeri di questa vittoria

L’1-0 in favore della Juve è il risultato più frequente nei match tra i bianconeri e il Torino in Serie A: 22 le volte in cui si è registrato di cui l’ultimo nell’ottobre 2022, con gol di Vlahovic.

Non solo, perché ben 16 volte la vittoria di “corto muso” è arrivata nel girone di andata, comprese le ultime quattro. Allegri ci riproverà sabato?

