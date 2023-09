Juve Torino, ansia in casa granata per mister Juric: un big rischia di saltare il derby in programma settimana prossima

Ansia in casa Torino per le condizioni di Alessandro Buongiorno, costretto ad abbandonare il match con la Lazio per infortunio dopo 25 minuti di gioco.

Probabile problema all’adduttore per il capitano granata, che rischia così di saltare il derby con la Juve di settimana prossima.

