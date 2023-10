Juve Torino: le tre cose che non hai notato del match dell’Allianz Stadium. Gli episodi sfuggiti all’attenzione dei più

(inviato all’Allianz Stadium) – Juve Torino: le tre cose che non hai notato.

1. Un solo pensiero per Gatti dopo il gol

È stato il tap-in di Federico Gatti a sbloccare il derby della Mole al 47′: prima di convalidare la rete del difensore, però, ci son voluti circa quattro minuti di attesa per un presunto fuorigioco nell’azione poi non rilevato dal check del VAR. Quando Massa ha dato il via libera per il vantaggio bianconero, Gatti è corso direttamente sotto la Curva Sud della Juventus in una vera e propria liberazione: Sassuolo è alle spalle, Fede ha scaricato tutta la tensione raccogliendo l’abbraccio dei tifosi e dando loro un ‘cinque’, uno per uno. Piccola nota divertente: ad un sostenitore bianconero ha rovesciato anche il bicchiere, cose che capitano in un momento di grande euforia.

LA CORSA DI GATTI

2. Il gesto di Danilo verso Kean

È stata una partita di sacrificio, movimenti, profondità, lotta quella di Moise Kean nel derby. Ha segnato ma il gol è stato annullato per fuorigioco, ci ha riprovato senza riuscire a graffiare, però è stato molto importante per gli equilibri di squadra. All’86’ Allegri ha deciso di richiamarlo in panchina per far posto al 2005 Yildiz: bel gesto di Danilo nei suoi confronti. Quando lo speaker ha annunciato la sostituzione, il capitano della Juventus ha fatto partire l’applauso nei confronti di Moise: braccia sollevate al cielo e un forte apprezzamento per la prestazione del compagno, quasi in un invito al pubblico a fare lo stesso. Invito raccolto, lo Stadium ha accompagno la sua uscita come aveva ‘richiesto’ il brasiliano.

3. Allegri perde le staffe nel finale, lo Stadium lo ‘calma’

Allegri non vuole cali di tensione, mai. Soprattutto sul 2-0 in un derby, partita tiratissima, che potrebbe riaprirsi in qualsiasi momento. Ecco perché la gestione del pallone, dei momenti della gara, è fondamentale. Ed ecco perché nel finale, in un lancio verticale di Danilo per Weah completamente sbagliato (avrebbe portato ad un contropiede in superiorità numerica per i bianconeri) Max si è molto arrabbiato in panchina. Ma ci ha pensato l’Allianz a ‘calmarlo’ qualche minuto più tardi: come successo contro la Lazio, si sono alzati forti cori di sostegno nei confronti dell’allenatore ‘Mister Allegri, mister Allegri’.

