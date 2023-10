Juve Torino, parla il doppio ex: «Mi aspetto questo derby». Le sue dichiarazioni in esclusiva

Aldo Serena ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il suo commento sul derby.

SERENA – «Il derby di Torino è un derby molto fisico e intenso, al limite della cattiveria sotto il profilo dei contrasti e della fisicità. Mi aspetto un derby su queste tracce. Il Torino è in fase di stallo, non ha preso una via ben definita nel suo campionato. Ha trovato un punto di riferimento molto importante nell’arrivo di Zapata perché lui sa difendere molto bene la palla e con lui può conquistare campo. Però ai granata manca un po’ di qualità in fase conclusiva e spesso fanno degli errori, anche perché giocano su ritmi alti e a volte peccano in lucidità. La Juventus, brava a raccogliersi e ripartire, dovrebbe approfittare di qualche svarione e posizione malfatta da parte dei giocatori di Juric».

