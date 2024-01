La Juve ha annunciato che è scattata la fase di vendita libera per acquistare i biglietti per la gara contro l’Udinese

I tifosi della Juventus che vorranno assistere alla sfida contro l’Udinese potranno già acquistare i biglietti per questo match. Ecco il comunicato del club bianconero:

VENDITA LIBERA – «Terminato il girone d’andata, la Juventus si prepara nelle prossime settimane ad affrontare le prime sfide casalinghe di Serie A del 2024.

Lunedì 12 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Udinese, match valido per la 24^ giornata di campionato.

QUANDO INIZIA LA VENDITA LIBERA PER JUVE-UDINESE

Proseguono le fasi di vendita dei tagliandi per la partita contro i friulani: dalle ore 10:00 di mercoledì 10 gennaio parte la vendita libera per il match contro l’Udinese.

POSTI AGGIUNTIVI PER GLI ABBONATI 2023/24

Inoltre, in contemporanea con l’inizio della vendita libera legata al match contro la squadra friulana, è stata avviata anche una nuova iniziativa dedicata agli abbonati 2023/24: sono stati messi a disposizione dei posti aggiuntivi che gli attuali abbonati potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti per gli amici bianconeri. Tagliandi che sarà possibile acquistare a una tariffa speciale fino al giorno della partita o fino a esaurimento posti.

Oltre alle tariffe speciali riservate agli Abbonati e ai Member, per i quali continuerà a essere attiva la fase dedicata, sarà disponibile anche una promozione dedicata agli Under 30 in alcuni settori, a partire da 14 euro».

The post Juve Udinese: scatta la vendita libera dei biglietti: i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG