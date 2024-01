Gianluca Pagliuca si tira indietro sulla corsa Scudetto: l’ex portiere interista non dà i nerazzurri come favoriti

Gianluca Pagliuca, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così dello scontro al vertice tra Juve ed Inter.

LE PAROLE – «Non è giusto definire l’Inter la favorita di questo campionato. Non lo è per motivi di calendario, che sono semplici da spiegare: guardate cosa accadrà nelle prossime settimane, tra la Supercoppa in Arabia e la doppia sfida di Champions con l’Atletico Madrid… Sarà inevitabile disperdere qualche energia, sia mentale sia fisica. La Juventus, al contrario, oltre alla Coppa Italia non ha altre partite da preparare. Ecco, allora è più giusto dire così: senza gli impegni delle coppe sarebbe logico dare all’Inter il vantaggio di essere favoriti. Ma così no, così a una corsa alla pari. E la Juventus è una squadra che non molla: tutte quelle vittorie di misura non possono essere casuali, ma sono il segnale di una squadra che ci crede, per la quale lo scudetto sarebbe una sorta di rinascita. Poi, da interista, mi auguro che alla fine lo scudetto sia nerazzurro. Sarà un grande duello».

The post Pagliuca si tira indietro: «Ingiusto dire Inter favorita. Con questa Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG